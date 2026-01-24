Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή: Αμερικανική αρμάδα προς την περιοχή - Προειδοποίηση του Ιράν για «ολοκληρωτικό πόλεμο» - Real.gr

Αυξάνονται οι φόβοι για ενδεχόμενο στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν, μετά και τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι «όλα τα σενάρια παραμένουν ανοικτά», σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, αμερικανικός ναυτικός στόλος κατευθύνεται προς την περιοχή, με το αεροπλανοφόρο «Τζορτζ Ουάσινγκτον» να έχει ήδη περάσει τη Μαλαισία, εισερχόμενο στον Ινδικό Ωκεανό και με πορεία προς τη Μέση Ανατολή.

Ακυρώσεις πτήσεων και αυξημένη στρατιωτική κινητικότητα

Την ίδια ώρα, ενδεικτικές της ανησυχίας που επικρατεί είναι οι μαζικές ακυρώσεις και αναστολές πτήσεων από μεγάλες αεροπορικές εταιρείες. Η Lufthansa, η Air France, η Sky και η KLM ανέστειλαν δρομολόγια προς το Ισραήλ, αλλά και προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας.

Σκληρή προειδοποίηση από την Τεχεράνη

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Τεχεράνη στέλνει σαφές μήνυμα αποτροπής. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters, προειδοποίησε ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση ως «ολοκληρωτικό πόλεμο».

«Οποιαδήποτε επίθεση, είτε περιορισμένη είτε ευρείας κλίμακας, θα θεωρηθεί πράξη ολοκληρωτικού πολέμου και θα απαντήσουμε με τον πιο σκληρό τρόπο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, ενόψει της άφιξης αμερικανικού αεροπλανοφόρου και άλλων πολεμικών πλοίων στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού.

«Ελπίζουμε ότι η στρατιωτική αυτή ενίσχυση δεν προορίζεται για πραγματική σύγκρουση, ωστόσο ο στρατός μας είναι προετοιμασμένος για το χειρότερο σενάριο. Για τον λόγο αυτό, τα πάντα βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση –είτε περιορισμένη, είτε “χειρουργική”, είτε ευρείας κλίμακας– θα αντιμετωπιστεί ως πλήρης πολεμική ενέργεια εναντίον της χώρας. «Θα απαντήσουμε με τον σκληρότερο δυνατό τρόπο», σημείωσε, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποια μορφή θα μπορούσε να λάβει η ιρανική αντίδραση.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι μια «πελώρια» αμερικανική ναυτική αρμάδα βρίσκεται καθ’ οδόν προς τον Περσικό Κόλπο, στο πλαίσιο της αυξημένης πίεσης προς την Τεχεράνη. «Έχουμε πολλά πλοία που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, για την περίπτωση που χρειαστεί», δήλωσε σε δημοσιογράφους, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι θα προτιμούσε να αποφευχθεί οποιαδήποτε στρατιωτική σύγκρουση. «Παρακολουθούμε πολύ στενά την κατάσταση», πρόσθεσε.

Διπλωματικές επαφές και κινήσεις στην περιοχή

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, εντός της ημέρας αναμένεται στο Ισραήλ ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, για συναντήσεις με ανώτερους στρατιωτικούς και πολιτικούς αξιωματούχους.

Παράλληλα, στο Ισραήλ αναμένονται ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Τζάρεντ Κούσνερ και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, οι οποίοι σύμφωνα με το δίκτυο Channel 12 θα έχουν συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Παρέμβαση Φιντάν: Κίνδυνος αποσταθεροποίησης της περιοχής

Στις εξελίξεις παρενέβη και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ο οποίος δήλωσε ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να αναζητά ευκαιρία για επίθεση στο Ιράν, προειδοποιώντας πως μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρύτερη αποσταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής.

Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά από τη διεθνή κοινότητα, καθώς η κλιμάκωση των στρατιωτικών και διπλωματικών κινήσεων εντείνει την ανησυχία για γενικευμένη σύγκρουση στην περιοχή.