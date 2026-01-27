Ουγγαρία: Η αντιπολίτευση διατηρεί το προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου - Έχει τη στήριξη των νεότερων ψηφοφόρων - Real.gr

Το κεντροδεξιό κόμμα της αντιπολίτευσης στην Ουγγαρία, το Tisza, διατήρησε το προβάδισμά του των 10 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του Fidesz του πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν στη διάρκεια αυτού του μήνα, όπως προκύπτει από μια νέα δημοσκόπηση που δόθηκε αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ στη δημοσιότητα.

Το Fidesz εμφανίζει μεγαλύτερη στήριξη μεταξύ των ψηφοφόρων άνω των 59 ετών που ζουν σε χωριά και μικρές πόλεις, όπως διαπίστωσε η δημοσκόπηση.

Ο εθνικιστής Ορμπάν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2010, αντιμετωπίζει μια σοβαρή πρόκληση για πρώτη φορά μέσα σε 16 χρόνια ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 12ης Απριλίου.

Ηγέτης του Tisza είναι ο Πέτερ Μαγιάρ, πρώην σύμμαχος του Ορμπάν.

Οι εκλογές αναμένεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις για την Ευρώπη και για τις ακροδεξιές πολιτικές δυνάμεις.

Ο Ορμπάν, σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έχει συχνά συγκρουστεί με την ΕΕ για την σταθερή αποσάρθρωση των δημοκρατικών αξιών στην Ουγγαρία, κάτι το οποίο αρνείται.

Η νέα δημοσκόπηση, η οποία διενεργήθηκε κατά το διάστημα 19-24 Ιανουαρίου από την εταιρεία Zavecz Research και δημοσιεύτηκε στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα Telex, έδειξε ότι μεταξύ των αποφασισμένων ψηφοφόρων, το Tisza εμφανίζει στην πρόθεση ψήφου στήριξη 49%, από 47% που ήταν τον Νοέμβριο, ενώ το Fidesz 39% από 38% που ήταν τον Νοέμβριο.

Το ακροδεξιό κόμμα Mi Hazank (Η Πατρίδα Μας) έχει την υποστήριξη του 5% των αποφασισμένων ψηφοφόρων.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το Tisza έχει τη στήριξη του 41%, έναντι 22% για το Fidesz, ανάμεσα στους ψηφοφόρους κάτω των 39 ετών, αλλά το Fidesz το 38%, έναντι 35% του Tisza, στους ψηφοφόρους άνω των 59 ετών.

Μεταξύ των αποφοίτων της στοιχειώδους εκπαίδευσης, το Fidesz συγκεντρώνει 38% έναντι 27% του Tisza.

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν το Fidesz να έπεται του Tisza παρά τα μέτρα για την ικανοποίηση των ψηφοφόρων έπειτα από τρία χρόνια οικονομικής στασιμότητας στην Ουγγαρία.

Οι φιλοκυβερνητικές εταιρείες δημοσκοπήσεων δίνουν προβάδισμα στο Fidesz.

Ο Ορμπάν έχει χαρακτηρίσει τις εκλογές του 2026 επιλογή ανάμεσα στον πόλεμο και στην ειρήνη εμφανίζοντας την Ουκρανία ως μια χώρα που δεν αξίζει την υποστήριξη και την κυβέρνησή του ως την μοναδική ασφαλή επιλογή.

Το Tisza, το οποίο εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή το 2024, έχει δηλώσει ότι θα πατάξει την διαφθορά, θα αποδεσμεύσει δισεκατομμύρια ευρώ από παγωμένους πόρους της ΕΕ για να ενισχύσει την οικονομία και θα οδηγήσει με ασφάλεια την Ουγγαρία στην ΕΕ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters