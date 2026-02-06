Βόρεια Μακεδονία: Κατάσχεση-μαμούθ 30 τόνων κάνναβης - Real.gr

Η αστυνομία της Βόρειας Μακεδονίας κατέσχεσε χθες πάνω από 30 τόνους κάνναβης, τη μεγαλύτερη ποσότητα που έχει κατασχεθεί σε μία και μόνο επιχείρηση στη χώρα μέχρι στιγμής, μετά την έφοδό της σε τοποθεσίες στις πόλεις Σκόπια και Στρούμιτσα, ανέφεραν αστυνομικές πηγές.

Η κάνναβη είχε καλλιεργηθεί νόμιμα για ιατρικούς σκοπούς, ωστόσο όλα δείχνουν ότι προοριζόταν να διοχετευθεί παράνομα στη «μαύρη» αγορά για άλλες χρήσεις.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και μία εταιρεία καλλιέργειας κάνναβης σερβικών συμφερόντων, με έδρα τα Σκόπια. Η εταιρεία φέρεται να συνδέεται και με την υπόθεση κατάσχεσης πέντε τόνων κάνναβης από τη σερβική αστυνομία, στις 30 Ιανουαρίου 2026, σε μικρή αγροτική και εμπορική επιχείρηση σε χωριό της κεντρικής Σερβίας. Όπως έχουν αναφέρει οι σερβικές αρχές, η συγκεκριμένη ποσότητα προερχόταν από τη Βόρεια Μακεδονία. Για την υπόθεση αυτή, η σερβική αστυνομία έχει συλλάβει τρία άτομα — μεταξύ των οποίων και τον συνιδιοκτήτη της εταιρείας σερβικών συμφερόντων, Σέρβο υπήκοο — ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη δύο προσώπων.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Χρίστιαν Μίτσκοσκι σχολιάζοντας, χθες, τις πληροφορίες για τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, δήλωσε ότι η κοινή γνώμη θα εκπλαγεί από τις ποσότητες κάνναβης που θα εντοπιστούν και θα κατασχεθούν. Όπως ανέφερε, πρόκειται για δεκάδες τόνους.

«Περιμένω από την αστυνομία να εντοπίσει και να κατασχέσει δεκάδες τόνους — όχι λίγους, αλλά δεκάδες τόνους — ναρκωτικών ουσιών, στην προκειμένη περίπτωση κάνναβη, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αποθήκες στη χώρα και προορίζονταν να διοχετευτούν παράνομα τόσο στη μαύρη αγορά της χώρας όσο και σε αγορές του εξωτερικού», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από τη νόμιμη καλλιέργεια στη μαύρη αγορά

Στη Βόρεια Μακεδονία, από το 2017 έως σήμερα έχουν χορηγηθεί άδειες σε 61 εταιρείες για την καλλιέργεια κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς, εκ των οποίων 43 παραμένουν ενεργές. Όπως επισημαίνουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, δεν είναι σπάνια τα φαινόμενα εξαφάνισης ποσοτήτων κάνναβης που έχουν παραχθεί νόμιμα για ιατρική χρήση και καταλήγουν τελικά στη «μαύρη» αγορά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ