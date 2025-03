7,7 Ρίχτερ στη Μιανμάρ: Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων - Φόβοι για 10.000 νεκρούς - Real.gr

Γειτονικές χώρες έστειλαν σήμερα στη Μιανμάρ πολεμικά πλοία και αεροπλάνα που μετέφεραν είδη πρώτης ανάγκης και προσωπικό διάσωσης, καθώς η παροχή διεθνούς βοήθειας αυξάνει τους ρυθμούς της μετά τον ισχυρό σεισμό που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στο μεγαλύτερο μέρος της φτωχής αυτής χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας.

Τουλάχιστον 1.600 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 3.400 έχουν τραυματιστεί από τον σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που σημειώθηκε την Παρασκευή, έναν από τους πιο ισχυρούς στη Μιανμάρ εδώ και έναν αιώνα, όπως δήλωσε η στρατιωτική κυβέρνηση της χώρας.

“Όλα τα στρατιωτικά και πολιτικά νοσοκομεία, καθώς και οι υγειονομικοί, πρέπει να εργαστούν από κοινού συντονισμένα και αποτελεσματικά προκειμένου να διασφαλίσουν αποτελεσματική ιατρική απόκριση”, δήλωσε ο επικεφαλής της χούντας, ο στρατηγός Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

Τα προγνωστικά μοντέλα της γεωλογικής υπηρεσίας των ΗΠΑ USGS εκτιμούν ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φθάσει τις 10.000 και οι ζημιές μπορεί να ξεπεράσουν το ετήσιο ΑΕΠ της χώρας.

Ο σεισμός ταρακούνησε τμήματα της γειτονικής Ταϊλάνδης με αποτέλεσμα να καταρρεύσει ένας υπό ανέγερση ουρανοξύστης και να σκοτωθούν 17 άνθρωποι στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με τις ταϊλανδικές αρχές. Τουλάχιστον 78 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια του κτηρίου.

Η χειρότερη φυσική καταστροφή που έχει σημειωθεί στη Μιανμάρ εδώ και χρόνια κατέστρεψε κρίσιμες υποδομές, περιλαμβανομένου ενός αεροδρομίου, αυτοκινητοδρόμους και γέφυρες, επιβραδύνοντας τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Exclusive footage from CGTN sources in Mandalay, Myanmar, shows that many buildings are severely damaged and some displaced civilians are sheltering on the streets. Rescue teams continue to work in the face of growing humanitarian need.#MyanmarEarthquake pic.twitter.com/SOGzGYcjvp

— Frontline (@Frontlinestory) March 30, 2025