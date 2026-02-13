Χαμός σε πτήση από Τουρκία για Μάντσεστερ - Άγριο ξύλο μεταξύ επιβατών - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ένας άγριος καυγάς ανάγκασε τον πιλότο πτήσης της Jet2 από την Τουρκία προς το Μάντσεστερ να κάνει αναγκαστική στις Βρυξέλλες. Συγκεκριμένα, Βρετανοί επιβάτες ήρθαν στα χέρια όταν ένας εξ αυτών φέρεται να επιχείρησε να αρπάξει το κινητό άλλου . Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με επιβάτες να ανταλλάσσουν μπουνιές και να παλεύουν στον διάδρομο της καμπίνας ενώ δίπλα τους βρίσκονταν οικογένειες και ηλικιωμένοι.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές χάους, κάνοντας λόγο για αίματα στα καθίσματα και δόντια στο πάτωμα, ενώ όπως αναφέρουν, ένας από τους συλληφθέντες είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και φέρεται να προέβη σε ρατσιστικά σχόλια, πριν εμπλακεί σε αντιπαράθεση με το πλήρωμα.

«Σε κάποιο σημείο τα πράγματα σοβάρεψαν και πιάστηκαν στα χέρια. Οι επιβάτες ήταν αναστατωμένοι. Ο κόσμος φοβήθηκε. Η ατμόσφαιρα μετατράπηκε σε χάος», δήλωσε επιβάτης. Άλλος ανέφερε ότι το πλήρωμα διαχειρίστηκε την κρίση «ήρεμα και επαγγελματικά», ενώ επαίνεσε επιβάτες που αντέδρασαν στον ρατσισμό και παρείχαν στήριξη σε όσους είχαν τρομάξει.

Κατά την προσγείωση στις Βρυξέλλες, αστυνομικοί επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος και συνέλαβαν δύο άτομα. Ο πιλότος ενημέρωσε αργότερα τους ταξιδιώτες ότι σε 30 χρόνια καριέρας μπορούσε «να μετρήσει τις έκτακτες προσγειώσεις στο ένα χέρι», προσθέτοντας ότι δεν είχε ξαναδεί τόσο βίαιο περιστατικό.

Η πτήση συνέχισε τελικά προς το Μάντσεστερ μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Η Jet2 χαρακτήρισε τη συμπεριφορά «απαράδεκτη» και ανακοίνωσε ότι οι εμπλεκόμενοι θα αποκλειστούν δια βίου από τις πτήσεις της εταιρείας.