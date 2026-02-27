Αφγανιστάν: Το Πακιστάν βομβάρδισε στόχους σε αφγανικές πόλεις, υπουργός μιλάει για «ανοικτό πόλεμο» - Real.gr

Το Πακιστάν εξαπέλυσε νυχτερινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον δυνάμεων της κυβέρνησης των Ταλιμπάν σε μεγάλες πόλεις του Αφγανιστάν, πλήττοντας για πρώτη φορά απευθείας τους πρώην συμμάχους του. Η Ισλαμαμπάντ τους κατηγορεί ότι παρέχουν καταφύγιο σε μαχητές και κάνει λόγο πλέον για «ανοικτό πόλεμο».

Οι επιθέσεις στόχευσαν την πρωτεύουσα Καμπούλ και την Κανταχάρ, προπύργιο της ηγεσίας των Ταλιμπάν. Πρόκειται για την πρώτη φορά που το Πακιστάν έβαλε κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Ταλιμπάν και όχι κατά ένοπλων ομάδων που, σύμφωνα με το ίδιο, δρουν με τη στήριξή τους.

Πακιστανικές πηγές ασφαλείας ανέφεραν ότι χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι αέρος-εδάφους με στόχο στρατιωτικά γραφεία και θέσεις στην Καμπούλ, την Κανταχάρ και την επαρχία Πάκτια, ως αντίποινα για επιθέσεις που αποδίδονται στην αφγανική πλευρά. Οι Ταλιμπάν απορρίπτουν τις κατηγορίες περί υποστήριξης επιθέσεων κατά του Πακιστάν και ανταπέδωσαν με πλήγματα σε πακιστανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, δηλώνοντας ωστόσο πρόθυμοι για διάλογο.

Κατά μήκος των συνόρων σημειώθηκαν σφοδρές χερσαίες συγκρούσεις, με τις δύο πλευρές να ανακοινώνουν αντικρουόμενους απολογισμούς απωλειών, οι οποίοι δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα από το Reuters.

Ο Πακιστανός υπουργός Άμυνας Χαουάτζα Μουχάμαντ Ασίφ δήλωσε ότι «η υπομονή μας έχει εξαντληθεί», προειδοποιώντας για ανοιχτή σύγκρουση. Τα πλήγματα αυξάνουν τον κίνδυνο παρατεταμένων εχθροπραξιών στα σύνορα των 2.600 χιλιομέτρων.

Το Πακιστάν, πυρηνική δύναμη με σαφώς ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις, υπερέχει στρατιωτικά του Αφγανιστάν. Ωστόσο, οι Ταλιμπάν διαθέτουν εκτενή εμπειρία στον ανταρτοπόλεμο, έπειτα από δεκαετίες συγκρούσεων με τις αμερικανικές δυνάμεις, πριν επιστρέψουν στην εξουσία το 2021.

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η Ρωσία, η Κίνα, η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία επιχειρούν να μεσολαβήσουν. Ο Αφγανός ΥΠΕΞ Αμίρ Χαν Μουτακί φέρεται να τόνισε στον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν ότι απαιτείται δέσμευση και από τις δύο πλευρές για την εξεύρεση λύσης. Παράλληλα, και το Ιράν προσφέρθηκε να συμβάλει στη διαμεσολάβηση.

Πανικός στην Καμπούλ

Βίντεο από την Καμπούλ καταγράφουν πυκνούς καπνούς και μεγάλες πυρκαγιές μετά τα πλήγματα. Κάτοικοι περιέγραψαν σκηνές πανικού, με εκρήξεις να ακολουθούν τον ήχο αεροσκαφών και σειρήνες ασθενοφόρων να ηχούν στην πόλη.

Ο εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού Άχμεντ Σαρίφ Τσόντρι δήλωσε ότι επλήγησαν 22 στόχοι και σκοτώθηκαν 274 αξιωματούχοι και μαχητές των Ταλιμπάν, ενώ 12 Πακιστανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους. Από την άλλη, ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ έκανε λόγο για 55 νεκρούς Πακιστανούς στρατιώτες και κατάληψη 19 θέσεων, υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν και άμαχα θύματα στα νεότερα πλήγματα.

Οι συγκρούσεις έρχονται σε συνέχεια έντασης που είχε εκτονωθεί τον Οκτώβριο, έπειτα από διαμεσολάβηση της Τουρκίας, του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας. Πλέον, το Πακιστάν βρίσκεται σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού, ενώ οι αρχές της επαρχίας Πουντζάμπ ανακοίνωσαν αυξημένα μέτρα ασφαλείας και επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν και κρατήσεις Αφγανών υπηκόων ενόψει απέλασης.

