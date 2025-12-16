8 νεκροί σε πλήγματα των ΗΠΑ κατά τριών σκαφών που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά στον Ανατολικό Ειρηνικό - Real.gr

Quantcast
06:30, 16/12/2025
8 νεκροί σε πλήγματα των ΗΠΑ κατά τριών σκαφών που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά στον Ανατολικό Ειρηνικό

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα ότι διεξήγαγαν τρεις αεροπορικές επιδρομές εναντίον ισάριθμων πλεούμενων που κατ’ αυτές μετέφεραν ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας 8 άνδρες που χαρακτήρισαν «ναρκωτρομοκράτες».

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») ανέφερε μέσω X ότι πως τα σκάφη αυτά κινούνταν «κατά μήκος γνωστών (θαλάσσιων) οδών διακίνησης ναρκωτικών και εμπλέκονταν στη διακίνηση ναρκωτικών», επικαλούμενο «πληροφορίες», χωρίς να παρουσιάσει κάποια απόδειξη για αυτό.

