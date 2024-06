80ή επέτειος D-Day: Βετεράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου πέθανε καθοδόν για τις εκδηλώσεις

Στη συνέχεια, ο βετεράνος μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Γερμανία, αλλά πέθανε λίγο μετά, στις 31 Μαΐου, σύμφωνα με την ένωση, η οποία επικαλείται άλλους βετεράνους που ταξίδεψαν μαζί του.

Ο Περσιτσίτι ήταν χειριστής ασυρμάτου για το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ στο πλοίο διοίκησης USS Eldorado και υπηρέτησε στο μέτωπο του Ειρηνικού, συμπεριλαμβανομένων της Ίβο Τζίμα, της Οκινάουα και του Γκουάμ, όπου οι αμερικανικές δυνάμεις πολέμησαν τον ιαπωνικό στρατό.

Ο Καναδός βετεράνος Ουίλιαμ Κάμερον, ο οποίος συμμετείχε στην Απόβαση στις 6 Ιουνίου 1944, πέθανε σε ηλικία 100 ετών την ημέρα πριν από την επιστροφή του στη Νορμανδία, όπου επρόκειτο να παρευρεθεί στους εορτασμούς της 80ης επετείου από την απόβαση της D-Day.

Περίπου 180 βετεράνοι ηλικίας 90 και ετών, ακόμη και 100 ετών, συμμετέχουν στους σημερινούς εορτασμούς της 80ης επετείου της Απόβασης των Συμμάχων στη Νορμανδία.

Robert 'Al' Persichitti, 102, served in the Pacific during the war, witnessing the iconic raising of the flag at Iwo Jima by US Marines. Persichitti was traveling to Europe alongside a group of fellow veterans. pic.twitter.com/eBfjHOjnah