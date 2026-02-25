Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ: Η πρώην πράκτορας της CIA που επέλεξαν οι Δημοκρατικοί για να απαντήσει στην ομιλία Τραμπ - Real.gr

Μερικούς μήνες πριν από τις εκλογές των μέσων της προεδρικής θητείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, που θα μπορούσαν να ανατρέψουν το Νοέμβριο την ισορροπία ισχύος με έναν Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος διαθέτει πλήρεις εξουσίες μετά την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο, αυτή η 46χρονη νέα κυβερνήτης της Βιρτζίνια, η οποία εξελέγη με ένα κεντρώο πρόγραμμα, εκφώνησε την παραδοσιακή απάντηση της αντιπολίτευσης στον πρόεδρο κατά την «ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης» στο Κογκρέσο.

«Στην ομιλία του, ο πρόεδρος έκανε αυτό που κάνει πάντα: είπε ψέματα, αναζήτησε αποδιοπομπαίους τράγους, προσπάθησε να στρέψει αλλού την προσοχή και δεν προσέφερε καμιά συγκεκριμένη λύση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το έθνος μας», δήλωσε μπροστά στις κάμερες.

Εντούτοις, πρόσθεσε σε μια ομιλία που είχε τα χαρακτηριστικά λόγου προεκλογικής εκστρατείας, «οι Αμερικανοί αξίζουν ηγέτες οι οποίοι προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα που τους εμποδίζουν να κοιμηθούν».

Πρώτη γυναίκα κυβερνήτης της Βιρτζίνια, εκλεγμένη επανειλημμένα στη βουλή, και πρώην πράκτορας της CIA, της αμερικανικής κεντρικής υπηρεσίας πληροφοριών, αυτό το ανερχόμενο αστέρι της παράταξης των Δημοκρατικών καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του κόμματος, που θέλει να ποντάρει σε κεντρώες φωνές και ισχυρές προσωπικότητες, έτοιμες να δώσουν μάχες στους διαδρόμους, όπως και στο πεδίο.

– Διεύρυνση της βάσης –

Η Σπάνμπεργκερ εξελέγη πέρυσι σε μια πολιτεία με πληθυσμό άνω των οκτώ εκατομμυρίων κατοίκων, έπειτα από μια προεκλογική εκστρατεία επικεντρωμένη στο κόστος ζωής.

Στο πεδίο, «άκουσα παντού τις ίδιες πιεστικές ανησυχίες, για τα υπερβολικά υψηλά κόστη της κατοικίας, της υγεινονομικής περίθαλψης, της ενέργειας, της φύλαξης των παιδιών…», επέμεινε χθες, αναφερόμενη σε θέματα προσφιλή στον Ντόναλντ Τραμπ, για τα οποία δεν εννοεί να αφήσει την πρωτοκαθεδρία στο ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο.

BREAKING: Abigail Spanberger just delivered something Donald Trump couldn’t: the truth. This is how you fight back. Retweet this so every American sees Abigail Spanberger’s powerful rebuttal. pic.twitter.com/pc8poZ45bw — Democratic Wins Media (@DemocraticWins) February 25, 2026

Οι αγρότες, είπε, υποφέρουν υπό το βάρος των δασμών που προκάλεσαν αντίποινα από ξένες χώρες, οι οποίες ήταν μεγάλες αγορές για την αμερικανική σόγια και άλλα εμπορεύματα. Πρόσθεσε ότι οι δασμοί αύξησαν τις τιμές των λιπασμάτων και άλλων εισαγόμενων προϊόντων τα οποία χρειάζονται για τις σοδειές στις ΗΠΑ.

«Οι αγρότες υπέφεραν, μερικοί έχασαν ολόκληρες αγορές», τόνισε.

Η Σπάνμπεργκερ αναφέρθηκε επίσης στα προσφιλή στους ρεπουμπλικανούς ζητήματα της ασφάλειας, ακόμα και της μετανάστευσης, χαρακτηρίζοντας «ελαττωματική» τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ και καταφερόμενη εναντίον της βαναυσότητας της μεθόδου του.

«Άρπαξαν μωρά που θήλαζαν από τις μητέρες τους», δήλωσε. «Έστειλαν παιδιά, ένα μικρό αγοράκι με μπλε καπέλο με αυτιά λαγού, σε μακρινά κέντρα κράτησης και σκότωσαν αμερικανους πολίτες στους δρόμους μας».

Άγνωστη στο ευρύ κοινό πριν ακόμη από μερικά χρόνια, η Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ πέρασε στα χρόνια του 2000 από τη CIA, για λογαριασμό της οποίας πραγματοποίησε αποστολές στο εξωτερικό, μερικές από τις οποίες με πλαστή ταυτότητα.

Στη συνέχεια έγινε γνωστή στην εθνική σκηνή το 2018, κερδίζοντας μια περιφέρεια της Βιρτζίνια, την οποία ήλεγχαν μέχρι τότε οι ρεπουμπλικανοί. Επανεξελέγη εκεί ως βουλευτής, πριν εκλεγεί ως κυβερνήτης.

Στο νέο αξίωμά της, επιβλήθηκε ως πολιτικός ικανή να αγγίζει τους ψηφοφόρους πέραν της δημοκρατικής εκλογικής βάσης της, κυρίως όσον αφορά τα διακυβεύματα της οικονομίας και της εθνικής ασφάλειας.

Το γεγονός ότι επελέγη για να απαντήσει στον Τραμπ μπορεί επίσης να αντανακλά τον προσανατολισμό των Δημοκρατικών όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη στρατηγική τους: να ποντάρουν σε μια προσωπικότητα που δημιουργεί συναίνεση μάλλον, παρά στη μετωπική και ιδεολογική αντίθεση, που αντιπροσωπεύεται προς το παρόν από τον αριστερό νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι ή από τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ.