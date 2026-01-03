«Absolute Resolve»: Πώς έγινε η επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Μαδούρο - Real.gr

«Absolute Resolve» ονομάστηκε η επιχείρηση που σχεδίαζαν «εδώ και μήνες» οι ΗΠΑ, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 150 αεροσκάφη και οδήγησε τελικά στη σύλληψη του πρόεδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε διάγγελμά του από το θέρετρό του Μαρ-α-Λάγκο, περιέγραψε την επιχείρηση στη Βενεζουέλα.

«Αυτή ήταν μία από τις πιο εντυπωσιακές επιθέσεις και από τις πιο αποτελεσματικές και ισχυρές επιδείξεις αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος και ικανότητας στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Καμία χώρα στον κόσμο δεν θα μπορούσε να πετύχει όσα πέτυχε η Αμερική χθες — ή, ειλικρινά, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Όλες οι στρατιωτικές δυνατότητες της Βενεζουέλας εξουδετερώθηκαν, καθώς οι άνδρες και οι γυναίκες των ενόπλων δυνάμεών μας, σε συνεργασία με τις αμερικανικές διωκτικές αρχές, συνέλαβαν με επιτυχία τον Μαδούρο μέσα στη νύχτα».

Το Καράκας, η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, βυθίστηκε στο σκοτάδι για να διευκολυνθεί η επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων κατά του προέδρου Μαδούρο, τόνισε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

«Τα φώτα στο Καράκας έσβησαν σε μεγάλο βαθμό χάρη στην τεχνογνωσία που διαθέτουμε», δήλωσε.

🚨🇻🇪 AIR RAID SIRENS SOUND ACROSS VENEZUELAN CAPITAL Air raid sirens are audible over Caracas following earlier explosions and rising smoke plumes. The alerts come amid speculation of possible airstrikes, with no official explanation yet provided. Source: @sentdefender https://t.co/B7GCi9Qkyf pic.twitter.com/xXbCI95cfT — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 3, 2026

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του «παραδόθηκαν χωρίς να προβάλουν αντίσταση» στις αμερικανικές δυνάμεις, δήλωσε από την πλευρά του ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν.

Η επιχείρηση κατά του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σχεδιαζόταν «επί μήνες» και περιελάμβανε περισσότερα από 150 αεροσκάφη, δήλωσε ακόμα ο στρατηγός Νταν Κέιν.

«Αυτή η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία “Absolute Resolve”, ήταν προσεκτική, ακριβής και διεξήχθη κατά τις ώρες που επικρατούσε απόλυτο σκοτάδι.

Ήταν το αποκορύφωμα μηνών προετοιμασίας και εκπαίδευσης», δήλωσε ο στρατηγός Κέιν σε συνέντευξη Τύπου που παραχωρούν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η αμερικανική ηγεσία για την αμερικανική επιδρομή στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη του Μαδούρο.

Πρόσθεσε ότι σε αυτήν συμμετείχαν περισσότερα από 150 αεροσκάφη.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων είπε ότι ο Τραμπ διέταξε τον αμερικανικό στρατό στις 22:46 (Παρασκευή, ανατολική ώρα ΗΠΑ), 05:46 ώρα Ελλάδας, Σάββατο) να προχωρήσει με την αποστολή στη Βενεζουέλα.

Νωρίτερα ο Τραμπ δήλωσε πως η εκτέλεση της επιχείρησης αναβλήθηκε για τέσσερις μέρες λόγω καιρικών συνθηκών.

