Αεροπλάνο συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή στην Κολομβία - Τουλάχιστον 7 νεκροί

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΒΙΝΤΕΟ: RT

«Εννέα άνθρωποι επέβαιναν στο αεροπλάνο, επτά σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά», δήλωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Ποπαγιάν, Χουάν Κάρλος Γκανιάν στο Γαλλικό Πρακτορείο. Ο τρίτος τραυματίας είναι «ένα παιδί από τη συνοικία» όπου το αεροσκάφος συνετρίβη, πρόσθεσε.

At least 7 dead after plane crashes near #Popayan, Colombia pic.twitter.com/x96jYmwBfa