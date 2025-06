Αεροπορική τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 265 νεκροί -Το δραματικό «mayday» και ο μοναδικός επιζών - Real.gr

Σοκ, θρήνος και αναπάντητα ερωτήματα στην Ινδία η οποία πενθεί για την αεροπορική τραγωδία με τους 265 νεκρούς την Πέμπτη στην πόλη Αχμενταμπάντ.

Η πτήση ΑΙ171 που είχε προορισμό το Λονδίνο, κατέπεσε λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή της στην πόλη του Αχμενταμπάντ, προκαλώντας τον θάνατο 241 από τους 242 επιβαίνοντες και δεκάδων ανθρώπων στο έδαφος (συνολικά 265 νεκροί).

«Μayday» ήταν η λέξη που ακούστηκε τελευταία φορά από το πιλοτήριο του αεροσκάφους της Air India λίγο μετά την απογείωσή του.

Το Boeing 787-8 Dreamliner συνετρίβη μόλις πέντε λεπτά μετά την απογείωση, σε ξενώνα γιατρών μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για 294 νεκρούς, ωστόσο οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι 265 σοροί έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 242 άτομα, 217 ενήλικες και 11 παιδιά, με πολυεθνική σύνθεση (169 Ινδοί, 53 Βρετανοί, 7 Πορτογάλοι και 1 Καναδός).

Στις 03:30 στο Αχμενταμπάντ (00:00 ώρα Ελλάδας), οι Ινδοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι έχουν ολοκληρώσει την επιχείρηση διάσωσης στο σημείο της συντριβής του αεροπλάνου.

Ομάδες ειδικών αεροπορίας από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο κατευθύνονται στην Ινδία για να βοηθήσουν στην πλήρη έρευνα.

Η Air India επιβεβαίωσε ότι υπήρχε ένας επιζών από τους 242 επιβαίνοντες όταν το αεροπλάνο συνετρίβη. Πρόκειται για τον 40χρονο Βισγουάς Κουμάρ Ραμές, ο οποίος βγήκε από την πόρτα κινδύνου.

WATCH: Air India plane carrying 242 people crashes in Ahmedabad while taking off for flight to London pic.twitter.com/KyLVZaV6i7 — BNO News (@BNONews) June 12, 2025

Το τηλεφώνημα του μοναδικού επιζώντα στον πατέρα του

Παρά τα σοβαρά τραύματα στο στήθος, τα πόδια και το πρόσωπο, ο 40χρονος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση και έχει επικοινωνία με το περιβάλλον.

Ο ίδιος περιέγραψε στην οικογένειά του ότι δεν έχει καμία εξήγηση για το πώς κατάφερε να επιβιώσει και να βγει από τα συντρίμμια. Λίγο πριν την απογείωση, ο πατέρας του είχε τηλεφωνήσει στον Βισγουάς, ο οποίος δύο λεπτά αργότερα τον κάλεσε πίσω για να του πει ότι το αεροπλάνο είχε συντριβεί.

Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Ατζάι, που καθόταν σε άλλη σειρά, δεν κατάφερε να επιβιώσει. Οι συγγενείς του χαρακτηρίζουν την επιβίωσή του ως «θαύμα», ενώ οι γιατροί επισημαίνουν ότι το ψυχολογικό σοκ που βιώνει είναι πολύ μεγάλο.

Το δραματικό «Mayday» του πιλότου

Η πτήση AI171 βρισκόταν στον αέρα μόλις 11 δευτερόλεπτα όταν ο κυβερνήτης εξέπεμψε δραματικό SOS: «Mayday… δεν υπάρχει ώθηση, χάνουμε ισχύ, δεν μπορούμε να σηκωθούμε!». Μέσα σε 19 δευτερόλεπτα το αεροπλάνο έχασε ύψος και κατέπεσε, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές.

Τα «μαύρα κουτιά» θα ρίξουν φως στα αίτια της τραγωδίας

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, από μηχανική βλάβη, πρόσκρουση με πουλιά, μέχρι λάθος στη ρύθμιση των πτερυγίων κατά την απογείωση. Τα μαύρα κουτιά έχουν ήδη βρεθεί και η διερεύνηση αναμένεται να διαρκέσει μήνες. Ειδικοί σημειώνουν ότι η απογείωση είναι το πιο κρίσιμο σημείο της πτήσης και κάθε πρόβλημα εκεί απαιτεί άμεση αντίδραση.

NEW footage shows the crash of Air India Flight 171. pic.twitter.com/BGQSnOEdYh — Clash Report (@clashreport) June 12, 2025

Αποζημιώσεις στις οικογένειες των θυμάτων

Η Tata Group, ιδιοκτήτρια της Air India, ανακοίνωσε αποζημίωση ύψους περίπου 116.868 δολαρίων προς κάθε οικογένεια των θυμάτων.

Ο Όμιλος Tata Group εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και δεσμεύτηκε να σταθεί δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων και στους τραυματίες. «Καμία λέξη δεν μπορεί να αποδώσει το μέγεθος της οδύνης», αναφέρει χαρακτηριστικά και καταλήγει: «Θα μείνουμε σταθερά στο πλευρό των οικογενειών και των κοινοτήτων που επλήγησαν από αυτή την αδιανόητη τραγωδία».

Ινδία: Σκηνές χάους από τη συντριβή του αεροπλάνου στον ξενώνα γιατρών

Η αεροπορική τραγωδία άφησε πίσω της θύματα και στο έδαφος, καθώς το αεροπλάνο συνετρίβη πάνω σε ξενώνα γιατρών. Πολίτες και διασώστες εργάζονται αδιάκοπα για την ανάσυρση των θυμάτων και τον καθαρισμό της περιοχής. Πολλοί γιατροί διασώθηκαν από τον ξενώνα, που υπέστη σοβαρές ζημιές.

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύει το Sky News, καθώς και το ιατρικό σωματείο FAIMA στο X, αποτυπώνεται το μέγεθος της καταστροφής στον ξενώνα γιατρών.

Τμήματα της ατράκτου του αεροπλάνου σφηνώθηκαν στον ξενώνα, ενώ άνθρωποι στέκονταν κοντά σε έναν γκρεμισμένο τοίχο και παρακολουθούσαν με τρόμο.

Το ιατρικό σωματείο FAIMA δημοσίευσε φωτογραφίες και ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ: «Είμαστε βαθιά σοκαρισμένοι με την είδηση της συντριβής της πτήσης AI στην Αχμενταμπάντ. Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο τρομακτική όταν μάθαμε ότι το αεροπλάνο συνετρίβη πάνω στη φοιτητική εστία της BJMC και πολλοί φοιτητές ιατρικής τραυματίστηκαν! Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο.»