Αεροπορική επιδρομή της Τουρκίας σε κλινική στο Ιράκ με στόχο στέλεχος του PKK - Τρεις νεκροί - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Επρόκειτο για τη δεύτερη φονική αεροπορική επιδρομή της Τουρκίας σε δυο μέρες στην περιοχή Σίντζαρ, όπου ζει μεγάλο μέρος της κοινότητας των Γεζίντι, μειονοτικής ομάδας η οποία υπέστη ανελέητο διωγμό από την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος από το 2014 ωσότου έχασε τα εδάφη που είχε καταλάβει.

Οι τουρκικές αεροπορικές επιδρομές προκαλούν εντάσεις με την κυβέρνηση στη Βαγδάτη, αλλά ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επαναλαμβάνει αέναα ότι η χώρα του θα συνεχίσει να «ασχολείται» με το PKK στις περιοχές αυτές εάν οι αρχές του Ιράκ «δεν είναι σε θέση να το κάνουν».

Η χθεσινή επιδρομή έγινε από την Τουρκία, επιβεβαίωσε ανώτερος ιρακινός αξιωματικός στο Γαλλικό Πρακτορείο.

For the second day in a row, Turkish aircraft targeted a hospital in the village of al-Sakinah near Sinjar. https://t.co/D9MY9xHYND

Γιατρός στη Σίντζαρ, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας, δήλωσε πως τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν.

Κατά τη διάρκεια της επιδρομής έγιναν τρία πλήγματα «από UAVs», ανέφερε άλλη πηγή. Ο βομβαρδισμός από τα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του τουρκικού στρατού είχε αποτέλεσμα να «καταστραφεί εντελώς η κλινική» στο χωριό Σεκάινα, δήλωσε ο Τζαλάλ Χάλεφ Μπίσο, αντιδήμαρχος της Σίντζαρ.

Turkish war planes have bombed a covid hospital in Sinjar, Northern Iraq. This is the second day in a row that Turkey has bombed this small #Yazidi town, and reports of casualties are still coming out of the area.https://t.co/OahazX3Qogpic.twitter.com/POOckBCw0x