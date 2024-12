Νότια Κορέα: Νέες αποκαλύψεις για το μοιραίο αεροσκάφος - «Έκανε 13 πτήσεις μέσα σε 48 ώρες»

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, το μοιραίο αεροσκάφος είχε εκτελέσει συνολικά 13 πτήσεις μέσα σε διάστημα μόλις 48 ωρών πριν τη συντριβή, γεγονός που προκαλεί σοβαρούς προβληματισμούς.

Όπως μεταδίδει το Yonhap, υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με το αν η Jeju Air είχε επιβαρύνει υπερβολικά τον προγραμματισμό της, πραγματοποιώντας μεγάλο αριθμό πτήσεων τσάρτερ λόγω της αυξημένης ζήτησης στο τέλος του έτους. Η ικανότητα ενός αεροσκάφους να ανταποκριθεί σε τέτοιες απαιτήσεις εξαρτάται άμεσα από τον τύπο του αεροπλάνου και την απόσταση των δρομολογίων που εξυπηρετεί.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι τα περιφερειακά αεροδρόμια της Νότιας Κορέας βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις πτήσεις τσάρτερ, οι οποίες συνήθως εκτελούνται από αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει επίσης πως η Jeju Air κατείχε την πρωτοκαθεδρία στον μέσο μηνιαίο χρόνο πτήσης μεταξύ των έξι μεγαλύτερων εγχώριων αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου της τρέχουσας χρονιάς.

The Jeju Air Co. aircraft involved in a deadly crash that claimed 179 lives was found to have operated 13 flights in 48 hours prior to the incident, Yonhap News Agency reported, citing industry sources on Monday

