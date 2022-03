Αεροπορική τραγωδία στην Κίνα: Σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες από τη συντριβή Boeing με 132 επιβαίνοντες

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Όμως, εξετάζοντας τα δεδομένα του δυστυχήματος, μοιάζει απίθανο να υπάρχουν επιζώντες. Σε ανακοίνωσή της, η China Eastern Airlines, η εταιρεία στην οποία ανήκε το αεροσκάφος, «απέτισε φόρο τιμής» στους «νεκρούς» της καταστροφής.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar24, το αεροσκάφος έχασε μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό κάπου 21.250 πόδια (6.477 μέτρα), προτού εξαφανιστεί από τα ραντάρ μετά τις 14:22 (τοπική ώρα· στις 08:22 ώρα Ελλάδας).

Κατόπιν, έπειτα από σύντομη άνοδο, άρχισε να χάνει ξανά ύψος, 4.625 πόδια (1.410 μέτρα), σύμφωνα με τον ιστότοπο, για να βρεθεί στα 3.225 πόδια (983 μέτρα) από τα έδαφος. Δεν υπάρχουν δεδομένα της πτήσης μετά τις 14:22.

