Αεροπορική τραγωδία στις ΗΠΑ: «Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχουν επιζώντες»

«Είκοσι επτά πτώματα επιβατών από το αεροπλάνο και το πτώμα ενός ατόμου που επέβαινε στο ελικόπτερο έχουν ανασυρθεί», δήλωσε ο Ντόνελι σε συνέντευξη Τύπου. «Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχουν επιζώντες» και «βρισκόμαστε πλέον στη φάση που μεταβαίνουμε από επιχείρηση διάσωσης σε επιχείρηση περισυλλογής» πτωμάτων, πρόσθεσε ο ίδιος.

Fire & EMS Chief John Donnelly: "We are now at a point where we are switching from a rescue operation to a recovery operation. At this point we don't believe there are any survivors from this accident. We have recovered 27 people from the plane and one from the helicopter." pic.twitter.com/422JqoEiVO