Αεροπορική τραγωδία στο Ιράν: Από ποιες χώρες είναι τα θύματα – Πότε έγινε ο τελευταίος έλεγχος στο Boeing 737

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters,AFP

Η Ukraine International Airlines ανακοίνωσε ότι οι περισσότεροι από τους επιβάτες ταξίδευαν transit και επρόκειτο να επιβιβαστούν σε άλλες πτήσεις κατά την άφιξή τους στην Ουκρανία. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι το αεροσκάφος που κατέπεσε δεν είχε κανένα πρόβλημα, ήταν ένα από τα καλύτερα του στόλου της με εξαιρετικό πλήρωμα. Η εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει την θεωρία που υποστηρίζει ότι το αεροσκάφος καταρρίφθηκε από πύραυλο.

