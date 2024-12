Αεροπορική τραγωδία στο Καζακστάν: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες επιζώντων

«Μετά τον κρότο... νόμιζα ότι το αεροπλάνο θα διαλυθεί», δήλωσε ο Σουμπχονκούλ Ραχίμοφ, ένας από τους επιζήσαντες της συντριβής, στο Reuters από το νοσοκομείο.

Είπε πως μετά τον δυνατό κρότο είχε αρχίσει να κάνει τις προσευχές του προετοιμαζόμενος για το τέλος.

«Ήταν προφανές ότι το αεροπλάνο είχε πάθει κάποιου είδους ζημιά», είπε. «Ήταν σαν να ήταν μεθυσμένο - δεν ήταν το ίδιο αεροπλάνο πια».

Azerbaijan Airlines Embraer ERJ-190AR (4K-AZ65) passenger plane traveling from Baku to Grozny crashes near Aktau, Kazakhstan earlier today. There were 72 occupants including five crew members.

Six survivors are in critical condition. Pending any official confirmation,… pic.twitter.com/cjRzOrPzQ8