Αεροπορική τραγωδία στο Νεπάλ: Βίντεο-σοκ επιβάτη από τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης

Το αεροσκάφος συνετρίβη περί τις 11:00 (τοπική ώρα· 07:15 ώρα Ελλάδας) και πήρε φωτιά.

Από τα συντρίμμια ανασύρθηκε κινητό επιβάτη που φέρεται να έχει καταγράψει τα τελευταία λεπτά της πτήσης. Το βίντεο κάνει τον γύρο των social media, χωρίς ωστόσο να έχει επαληθευτεί από το NDTV που το μετέδωσε εάν πρόκειται για γνήσιο βίντεο επιβάτη.

Στο βίντεο ακούγεται μία έκρηξη και στη συνέχεια καταγράφεται φωτιά ενώ ακούγονται οι κραυγές των επιβατών.

Nepal plane crash:total 72 passengers died ' 4 Indians were going to Pokhara for paragliding #NepalPlaneCrash#Nepalpic.twitter.com/UepdeNdXBn