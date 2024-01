Αεροπορικό δυστύχημα στο Τόκιο - Πως αποφεύχθηκε μεγαλύτερη τραγωδία - Συγκλονιστικά βίντεο

Αντίθετα από το αεροσκάφος της ακτοφυλακής τα πέντε από τα έξι άτομα ανασύρθηκαν νεκρά.

Το αεροσκάφος της ιαπωνικής ακτοφυλακής βρισκόταν καθ'οδόν προς την αεροπορική βάση Νιιγκάτα για να παραδώσει βοήθεια στην πληγείσα περιοχή από τον σεισμό της χερσονήσου Νότο, στο βόρειο άκρο του νομού Ισικάουα, ανακοίνωσε η ακτοφυλακή.

"Δεν είναι ξεκάθαρο εάν υπήρξε σύγκρουση ή όχι. Αλλά το σίγουρο είναι ότι το αεροπλάνο μας ενεπλάκη", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος της ακτοφυλακής στο αεροδρόμιο Χανέντα.

Το NHK TV μετέδωσε ότι το αεροπλάνο εκτελούσε την πτήση 516 JAL που είχε πετάξει από το αεροδρόμιο Shin Chitose στην Ιαπωνία με προορισμό το αεδρόμιο Haneda, ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της Ιαπωνίας.

«Ήταν μια κόλαση...»: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των διασωθέντων

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των επιβαινόντων που διασώθηκαν. Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν επιβάτες να φωνάζουν μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους που έχει γεμίσει με καπνό και άλλους να τρέχουν να απομακρυνθούν μέσω της φουσκωτής τσουλήθρας εγκατάλειψης αεροπλάνου.

