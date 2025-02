Αεροσκάφος αναποδογύρισε στον Καναδά: 15 τραυματίες, οι 3 σοβαρά - Σοκαριστικές εικόνες - Real.gr

Ατύχημα για αεροσκάφος της Delta Airlines με 80 επιβαίνοντες κατά την προσγείωσή του στο χιονισμένο Τορόντο του Καναδά τη Δευτέρα.

Το αεροσκάφος αναποδογύρισε στον διάδρομο, συμβάν που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 15 άνθρωποι, τρεις σοβαρά, σύμφωνα με τις αρχές.Η πτήση που εκτελούσε η Endeavor Air, θυγατρική της Delta, με αεροσκάφος τύπου Bombardier CRJ900 συνέδεε τη Μινεάπολη (Μινεσότα, ΗΠΑ) με τη μεγαλύτερη πόλη του Καναδά. Το ατύχημα έγινε περί τις 15:30 (τοπική ώρα), διευκρίνισε η Delta Airlines.

Το αεροδρόμιο Pearson του Τορόντο προειδοποιούσε νωρίτερα πως επικρατούσαν σφοδροί άνεμοι και πολικές θερμοκρασίες, μολαταύτα προβλεπόταν πυκνή κίνηση καθώς το σαββατοκύριακο αναβλήθηκαν πολλά δρομολόγια λόγω χιονοθύελλας.

«Παιδί διακομίστηκε σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Άνδρας περίπου εξήντα ετών και γυναίκα περίπου σαράντα ετών διακομίστηκαν επίσης (σε νοσοκομείο) με σοβαρούς τραυματισμούς», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος υπηρεσίας πρώτων βοηθειών που επιχείρησε επιτόπου.

Συγκλονιστικό βίντεο από έναν επιζώντα του αεροπορικού ατυχήματος της Delta δείχνει μια γυναίκα να κρέμεται ανάποδα από το κάθισμά της στο αεροσκάφος.

«Το αεροπλάνο συνετρίβη, είμαι ανάποδα», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο.

A Delta Airlines CRJ-900 crashed and flipped over today at Toronto Pearson International Airport. Multiple people are confirmed to be injured with no deaths reported as of yet. Reports indicate that the plane flipped over and caught fire while landing at the airport (Fox News).… pic.twitter.com/uflIWrhghr

