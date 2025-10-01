Αφγανιστάν: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του Ίντερνετ και της κινητής τηλεφωνίας - Real.gr

Το Ίντερνετ και το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας επαναλειτουργούν από σήμερα σε πολλές επαρχίες του Αφγανιστάν, καθώς και στην πρωτεύουσα Καμπούλ, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, περίπου 48 ώρες αφού οι τηλεπικοινωνίες διακόπηκαν σε εθνικό επίπεδο, με απόφαση των Ταλιμπάν.

Τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών τέθηκαν ξανά σε λειτουργία στην Καμπούλ και στις επαρχίες Χοστ, Κανταχάρ, Γάζνι και Χεράτ.

Τη Δευτέρα επικράτησε σύγχυση σε όλη τη χώρα, όταν τα κινητά τηλέφωνα και το Ίντερνετ σταμάτησαν απροειδοποίητα να λειτουργούν. Ως αποτέλεσμα, προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στις τράπεζες, τα ταχυδρομεία και τις αγορές ενώ στα νοσοκομεία οι γιατροί αναγκάστηκαν να εργάζονται χωρίς να έχουν πρόσβαση στους φακέλους των ασθενών. Την Τρίτη ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις από το αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Το καθεστώς των Ταλιμπάν άρχισε πριν από μερικές εβδομάδες να διακόπτει τις συνδέσεις υψηλής ταχύτητας του Ίντερνετ, με εντολή του ανώτατου ηγέτη Χιμπατουλάχ Αχουντζάντα, με σκοπό να καταπολεμήσει την «ανηθικότητα».

