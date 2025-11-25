Αφγανιστάν: Δεσμεύθηκε να απαντήσει στα πλήγματα του Πακιστάν με δέκα νεκρούς - Real.gr

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν διαβεβαίωσε σήμερα ότι θα απαντήσει «με τον κατάλληλο τρόπο, εν ευθέτω χρόνω» στα πακιστανικά πλήγματα από τα οποία σκοτώθηκαν δέκα άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι στη διάρκεια της νύκτας, την ώρα που η ένταση μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών οξύνεται.

Τα πλήγματα αυτά είχαν στόχο τρεις μεθοριακές επαρχίες, σύμφωνα με τον Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ εκπρόσωπο της κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

Στην επαρχία Χοστ οι πακιστανικές αρχές «βομβάρδισαν το σπίτι πολίτη (…) Εννέα παιδιά (πέντε αγόρια και τέσσερα κορίτσια) και μία γυναίκα σκοτώθηκαν», έγραψε στο Χ.

Σύμφωνα με τον Μουσταγφίρ Γκουρμπούζ, εκπρόσωπο του κυβερνήτη της Χοστ, drones και αεροσκάφη εξαπέλυσαν τα πλήγματα.

Στην περιοχή Ζίγκε Μουγκαλγκάι, κοντά στη μεθόριο με το Πακιστάν, ανταποκριτής του AFP είδε κατοίκους να σκάβουν στα συντρίμμια ενός σπιτιού που είχε καταρρεύσει και να έχουν ανοίξει τάφους για την ταφή των νεκρών.

Άλλα πλήγματα είχαν στόχο τις επαρχίες Κουνάρ και Πακτίκα, στο ανατολικό Αφγανιστάν, προκαλώντας τον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Ταλιμπάν.

Οι σχέσεις μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν είναι τεταμένες μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021 και πρόσφατα επιδεινώθηκαν περαιτέρω με αφορμή ζητήματα ασφαλείας και μετανάστευσης.

Τα πακιστανικά πλήγματα σημειώθηκαν μία ημέρα μετά την επίθεση αυτοκτονίας εναντίον αρχηγείου των δυνάμεων ασφαλείας σε επαρχία του Πακιστάν που γειτονεύει με το Αφγανιστάν με 3 νεκρούς, για την οποία δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης μέχρι στιγμής.

Οι δράστες αυτής της επίθεσης «θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν», διαβεβαίωσε ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ επαναλαμβάνοντας τη βούλησή του «να εξαλείψει την τρομοκρατία».

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο PTV μετέδωσε ότι οι δράστες είναι «Αφγανοί πολίτες».

Εύθραυστη εκεχειρία

Στις 11 Νοεμβρίου άλλη επίθεση έξω από δικαστήριο στο Ισλαμαμπάντ είχε προκαλέσει τον θάνατο 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων. Την ευθύνη για αυτή ανέλαβε παρακλάδι των Πακιστανών Ταλιμπάν, που έχει την ίδια ιδεολογία με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν.

Τότε το Ισλαμαμπάντ είχε κατηγορήσει για την επίθεση «έναν τρομοκρατικό πυρήνα», ο οποίος «διευθυνόταν και κατευθυνόταν σε κάθε στάδιο» από διοικητές «που έχουν τη βάση τους στο Αφγανιστάν».

Έπειτα από συγκρούσεις σπάνιας σφοδρότητας στα σύνορα τον Οκτώβριο, στη διάρκεια των οποίων σκοτώθηκαν περίπου 70 άνθρωποι, οι δυο χώρες κάθισαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και συμφώνησαν σε εκεχειρία.

Όμως η εκεχειρία αυτή είναι εύθραυστη και οι όροι της παραμένουν ασαφείς παρά τη μεσολάβηση της Τουρκίας και του Κατάρ.

Το Ισλαμαμπάντ είναι αντιμέτωπο με αναζωπύρωση των επιθέσεων εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας του και κατηγορεί τακτικά το Αφγανιστάν ότι «προσφέρει καταφύγιο» σε «τρομοκρατικές» ομάδες, μεταξύ των οποίων οι Πακιστανοί Ταλιμπάν (TTP).

Η Καμπούλ το διαψεύδει και κατηγορεί από την πλευρά της το Πακιστάν ότι προσφέρει καταφύγιο σε ένοπλες οργανώσεις που είναι εχθρικές προς αυτή. Παράλληλα εκτιμά ότι οι επιθέσεις εναντίον των πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας είναι ένα εσωτερικό πρόβλημα της χώρας.

Τα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών, που εκτείνονται σε 2.600 χιλιόμετρα, είναι κλειστά από τις 12 Οκτωβρίου, εμποδίζοντας το διμερές εμπόριο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP