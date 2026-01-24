Quantcast
Αφγανιστάν: Εξήντα ένας νεκροί σε τρεις ημέρες λόγω της κακοκαιρίας - Real.gr
Αφγανιστάν: Εξήντα ένας νεκροί σε τρεις ημέρες λόγω της κακοκαιρίας

13:30, 24/01/2026
Σφοδρές χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις στο Αφγανιστάν στοίχισαν τη ζωή σε 61 ανθρώπους από την Τετάρτη μέχρι και χθες, Παρασκευή, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα από την Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών (ANDMA).

Επίσης 110 άνθρωποι τραυματίσθηκαν και 458 κατοικίες καταστράφηκαν εν μέρει ή πλήρως, κυρίως στις βόρειες και τις κεντρικές επαρχίες του Αφγανιστάν, σύμφωνα με χάρτη που δόθηκε στη δημοσιότητα από την ANDMA μέσω του X.

 


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

