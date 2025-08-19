Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχία Χεράτ - 17 παιδιά μεταξύ των θυμάτων - Real.gr

Quantcast
Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχία Χεράτ - 17 παιδιά μεταξύ των θυμάτων
Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχία Χεράτ – 17 παιδιά μεταξύ των θυμάτων

23:20, 19/08/2025
Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχία Χεράτ – 17 παιδιά μεταξύ των θυμάτων

Περισσότεροι από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχία Χεράτ του δυτικού Αφγανιστάν, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Μεταξύ των θυμάτων είναι και 17 παιδιά.

Το δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, όταν ένα λεωφορείο που μετέφερε στην Καμπούλ μετανάστες που επρόκειτο να απελαθούν συγκρούστηκε με ένα φορτηγό και ένα μηχανάκι και τυλίχθηκε στις φλόγες, είπε ο εκπρόσωπος της τοπικής κυβέρνησης Αχμαντουλάχ Μουτάκι.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 71.

Η αστυνομία ανέφερε ότι «λόγω υπερβολικής ταχύτητας και αμέλειας (το λεωφορείο) ξέφυγε από την πορεία του και συγκρούστηκε σφοδρά με ένα φορτηγό».

