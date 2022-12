Αφγανιστάν: 19 νεκροί από ανατροπή βυτιοφόρου μέσα σε σήραγγα - Βίντεο

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 32 τραυματίστηκαν στο τροχαίο, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Χεκματουλάχ Σαμίμ, εκπρόσωπος του κυβερνήτη της επαρχίας Παρουάν.

Σύμφωνα με έναν επαρχιακό αξιωματούχο αρμόδιο για θέματα υγείας, τον Αμπντουλάχ Αφγαν Μαλ, «πολλές γυναίκες και παιδιά που υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα» συγκαταλέγονται στους νεκρούς.

19 people died as a result of the explosion of a fuel #tanker in the #Salang#Tunnel, the only gateway connecting #Afghanistan's northern provinces to the capital.pic.twitter.com/UexYwjTnE9