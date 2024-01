Αφγανιστάν: Αιματηρό χτύπημα του ISIS - Φονική έκρηξη σε λεωφορείο

«Κατά τις πρώτες πληροφορίες, δυστυχώς δυο πολίτες που επέβαιναν στο λεωφορείο σκοτώθηκαν και άλλοι 14 τραυματίστηκαν και εισήχθησαν σε νοσοκομείο», ανέφερε ο κ. Ζαντράν σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

1. Saddened by the heinous genocidal attack on a Hazara civilian bus in Dasht Barch, west of Kabul. My heart goes out to the victims and their families. We must condemn such acts of violence and stand united against terrorism. #StopHazaraGenocide#HazaraCommunity#StopTerrorismpic.twitter.com/DHTUOtAfn2