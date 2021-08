Αφγανιστάν: Αποχώρησαν και οι τελευταίοι στρατιώτες των ΗΠΑ - «Τελείωσε ο πόλεμος», λέει το Πεντάγωνο

Οι αξιωματούχοι μίλησαν ανώνυμα, καθώς αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση του Πενταγώνου.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, στρατηγός Φρανκ Μακένζι, τα τελευταία στρατεύματα τα οποία εστάλησαν στο Αφγανιστάν για την υλοποίηση της επιχείρησης εκκένωσης μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία, έφυγαν από την πρωτεύουσα Καμπούλ.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι ο Αμερικανός πρέσβης επιβιβάστηκε στο τελευταίο αεροσκάφος C-17 που αναχώρησε από το Αφγανιστάν.

Όπως είπε, τα αεροσκάφη των ΗΠΑ και των συμμάχων τους απομάκρυναν περισσότερους από 123.000 πολίτες.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, μόλις ανακοινώθηκε η αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων ακούστηκαν πυροβολισμοί στην Καμπούλ. Δημοσιογράφοι που βρίσκονται στην πόλη άκουσαν πυρά από διάφορα φυλάκια ελέγχου των Ταλιμπάν, καθώς και τους ίδιους να αλληλοσυγχαίρονται.

