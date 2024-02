Αφγανιστάν: Αυστριακός ακροδεξιός αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από 9 μήνες στη φυλακή

Ο Χέρμπερτ Φριτς, 84 ετών, πρώην εκπαιδευτικός, ενεργός νεοναζί που αυτοχαρακτηρίζεται «ειδικός στο Αφγανιστάν», σύμφωνα με την αυστριακή εφημερίδα Der Standard, έφθασε στο Κατάρ, μετά την απελευθέρωσή του από τους Ταλιμπάν.

#Taliban releases Herbert Fritz, an 84-year-old Austrian and far-right nationalist who was arrested in #Afghanistan last May. The Austrian government informed, Fritz arrived in Doha after mediation by the Qatari government's help to secure his release. pic.twitter.com/cLUWqrxhjl