Αφγανιστάν: Βίντεο-σοκ με την εκτέλεση στρατηγού από τους Ταλιμπάν

«Τον είχαν περικυκλώσει οι Ταλιμπάν, και δεν είχε άλλη επιλογή από το να παραδοθεί» είπε ο Βαζίρι. «Οι Ταλιμπάν τον στόχευαν επειδή ήταν υψηλόβαθμος αξιωματικός του χώρου των πληροφοριών». Ο Αχακζάι φαίνεται πως είναι ένας από πολλούς αξιωματούχους της κυβέρνησης που στοχοποιούνται από τους Ταλιμπάν.

Στο μεταξύ, περισσότεροι από 18.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει το Αφγανιστάν μέσω του διεθνούς αεροδρομίου της Καμπούλ μετά την επέλαση των Ταλιμπάν, όπως είπε στο Reuters αξιωματούχος του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού.

Πλήθη συνεχίζουν όμως να είναι συγκεντρωμένα έξω από το αεροδρόμιο καθώς θέλουν απεγνωσμένα να εγκαταλείψουν τη χώρα, πρόσθεσε ο ίδιος νατοϊκός αξιωματούχος, που δεν κατονομάζεται.

His name is Haji Mullah Achakzai. He was Badgis Province National Security Chef.he was brutally murdered by #Taliban#Afghanistanpic.twitter.com/SZhazrkyIP