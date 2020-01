Aφγανιστάν: Βομβιστική επίθεση των Ταλιμπάν σε όχημα των ΗΠΑ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters- dpa

Παρά τη συνηθισμένη χειμερινή κατάπαυση των εχθροπραξιών που κηρύσσουν οι Ταλιμπάν κάθε χρόνο, οι επιθέσεις με βόμβες τοποθετημένες στον δρόμο εναντίον των αφγανικών δυνάμεων και των ξένων συμμάχων τους συνεχίζονται.

Ανώτερος Αφγανός αξιωματούχος από την Καμπούλ επεσήμανε ότι η επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή Νταντ και ότι η βόμβα έπληξε ένα από τα τεθωρακισμένα οχήματα των αμερικανικών δυνάμεων.

Ξένα στρατεύματα έχουν αποκλείσει την περιοχή και κρατούν τις αφγανικές δυνάμεις μακριά, πρόσθεσε.

