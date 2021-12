Αφγανιστάν: Διαδηλώσεις γυναικών για το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την εργασία - Βίντεο

Αν και οι διαδηλώσεις απαγορεύονται από τη νέα εξουσία του Αφγανιστάν, οι αρχές έδωσαν το «πράσινο φως» για την οργάνωση αυτής της πορείας, η οποία πραγματοποιήθηκε παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν, μετά τις πρώτες χιονοπτώσεις, στη χώρα.

She speaks bluntly and boldly. “Mullah’s have sacred duty to be at the mosques and advise ppl. Let the politics, finance, and IR to the professionals…”

This March of #women is happening right now in #Kabul. pic.twitter.com/r7x5BlvQgR