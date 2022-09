Αφγανιστάν: Διαδήλωση μαθητριών στο Γκαρντέζ, επειδή δεν τους επέτρεψαν να παρακολουθήσουν μαθήματα - Βίντεο

Την περασμένη εβδομάδα, πέντε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην επαρχία Πάκτια άνοιξαν και πάλι για τα κορίτσια, αφού εκατοντάδες μαθήτριες και ηγέτες τοπικών φυλών ζήτησαν να ξαναρχίσουν τα μαθήματα. Τα τέσσερα από αυτά τα σχολεία βρίσκονταν στο Γκαρντέζ, την πρωτεύουσα της επαρχίας και ένα στην περιφέρεια Σαμκάνι.

#Taliban re-closes secondary schools for girls in #Paktia.

Locals and school teachers had opened those schools a few days back. #Afghanistan

"Why did you send us back to our homes? We are an oppressed group, we are women!"