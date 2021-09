Αφγανιστάν: Δύο εκρήξεις στη δυτική Καμπούλ - Αναφορές για τραυματίες

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ - Sputnik - dpa

Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο dpa, που επικαλείται τοπικά μέσα ενημέρωσης, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε έκρηξη στη δυτική Καμπούλ, η οποία με βάση τις πρώτες πληροφορίες προήλθε από την πυροδότηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού.

The media reported an explosion in the Dasht-e Barchi area of Kabul. The accident is said to have been caused by a magnetic mine explosion and targeted a vehicle. Two people were reportedly injured in the blast. pic.twitter.com/o7SBSlleTF