Αφγανιστάν: Εκρηξη σε σιιτική περιοχή της Καμπούλ - Αναφορές για θύματα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Στην περιοχή κατοικούν κυρίως σιίτες Χαζάροι, που έχουν γίνει στόχοι επαναλαμβανόμενων επιθέσεων από αντάρτες του Ισλαμικού Κράτους.

Emerging reports of MIED targeting a vehicle in Mahtab Qila area of #Kabul.

It is not yet known was targeted but this part of Kabul is home to Hazara community. pic.twitter.com/BcvwSpMyiV