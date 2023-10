Αφγανιστάν: Ξεπερνούν τους 2.000 οι νεκροί από τον σεισμό

Τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, δήλωσε εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, σύμφωνα με την εφημερίδα Independent. Μετά την ισχυρή δόνηση των 6,3 βαθμών ακολούθησαν ισχυροί μετασεισμοί, καταστρέφοντας περίπου έξι χωριά, με τους σεισμούς αυτούς να είναι από τους φονικότερους, σύμφωνα με εκτιμήσεις, που έχουν πλήξει τη χώρα εδώ και δύο δεκαετίες. Εκατοντάδες πολίτες έχουν θαφτεί στα χαλάσματα, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Ενημέρωσης και Πολιτισμού.

BREAKING |

More than 1,000 people killed in Afghanistan #Earthquakes . pic.twitter.com/w4PKdlcPoi