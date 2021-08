Αφγανιστάν: Μαίνεται η οργή στην Καμπούλ - Ο πρόεδρος Γάνι βρήκε καταφύγιο στα Εμιράτα - Βίντεο

Την ίδια ώρα, σε ξεχωριστή ανακοίνωση, ένας αξιωματούχος των Ταλιμπάν ανέφερε πως διοικητές των Ταλιμπάν και στρατιώτες πυροβόλησαν σήμερα στον αέρα προκειμένου να διαλύσουν τα πλήθη στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Afghan youngsters protest in #Jalalabad city in support of National flag ????. They urge Taliban leaders not to change or replace it. #Afghanistan pic.twitter.com/ZlghFxe9ME

«Δεν έχουμε καμία πρόθεση να τραυματίσουμε κανέναν», δήλωσε ο ίδιος στο Reuters. Το χάος συνεχίζεται έξω από το αεροδρόμιο, συμπλήρωσε ο αξιωματούχος, κατηγορώντας τις δυτικές δυνάμεις για ένα «χαοτικό σχέδιο απομάκρυνσης» πολιτών από το Αφγανιστάν.

The U.S. Air Force says it's reviewing an incident at the Kabul airport Monday where multiple people were killed when hundreds of Afghans swarmed a plane as it tried to take off. Human remains were found in the plane’s wheel well after it landed in Qatar.https://t.co/i7wfgT4BtY