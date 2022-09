Αφγανιστάν: «Μας εξαφάνισαν» - Οι κραυγές των γυναικών στον ΟΗΕ

“Σήμερα τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν υπάρχουν στο Αφγανιστάν”, δήλωσε η Μαχμπούμπα Σεράζ ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη με την ευκαιρία μιας συζήτησης για τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών στο Αφγανιστάν.

Αυτή η δημοσιογράφος και ακτιβίστρια δήλωσε ότι “έχω βαρεθεί” να κρούω μάταια τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με την καταπάτηση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών στη χώρα.

"We are erased."

