Αφγανιστάν: Mαστιγώθηκαν δημοσίως έπειτα από αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου που ελέγχουν οι Ταλιμπάν - Βίντεο

«Κατόπιν εξέτασης της σαρίας, ο καθένας τους καταδικάστηκε σε 39 μαστιγώματα», είπε ο εκπρόσωπος του ανωτάτου δικαστηρίου Μαουλάουι Εναγιατουλάχ, προσθέτοντας ότι εννέα γυναίκες ήταν μεταξύ αυτών που μαστιγώθηκαν.

Οι τιμωρίες πραγματοποιήθηκαν στη βορειοανατολική επαρχία Ταχάρ στις 11 Νοεμβρίου μετά την προσευχή της Παρασκευής, με εντολή επαρχιακών δικαστηρίων, είπε ο εκπρόσωπος.

When will these men live like a real man. Torturing weaker ladies have become their passion. In the name of #Allah they are creating sin. Poor lady ??#UNHCR#Afganistan#Talibanhttps://t.co/8VJeWoWuyk