Αφγανιστάν: Οι εκτελέσεις και οι ακρωτηριασμοί θα επιστρέψουν, αν και μάλλον όχι δημόσια, λέει αξιωματούχος των Ταλιμπάν

«Όλοι μας επέκριναν για τις τιμωρίες που επιβάλαμε στο στάδιο, αλλά εμείς δεν είχαμε μιλήσει ποτέ κατά των δικών τους νόμων και ποινών. Κανείς δεν θα μας πει ποιους νόμους θα έχουμε στη χώρα μας. Θα ακολουθήσουμε το Ισλάμ και θα διαμορφώσουμε τους νόμους μας βάσει του Κορανίου», είπε ο Τουράμπι μιλώντας από την Καμπούλ.

Ο Τουράμπι δήλωσε ότι οι υποθέσεις όσων κατηγορούνται για κάποιο αδίκημα θα παρουσιάζονται ενώπιον δικαστών (μεταξύ των οποίων και γυναίκες) αλλά η βάση των νόμων του Αφγανιστάν θα είναι το Κοράνι. Οι τιμωρίες που θεωρούνται βάρβαρες στα περισσότερα κράτη του κόσμου θα επιστρέψουν, σύμφωνα με τα λεγόμενά του.

Stop dreaming!

Taliban Co-funder Mullah Nooruddin Turabi said, the Taliban will once again carry out executions and amputations of hands, though perhaps not in public. https://t.co/qloGUFHyz6