Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν νέα κυβέρνηση - Bίντεο

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον Σιρατζουντίν Χακάνι, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τις αρχές των ΗΠΑ ως διεθνής τρομοκράτης, με το FBI να τον έχει επικηρύξει με έως 5 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.

The #Taliban just named Sirajuddin Haqqani as acting interior minister. He's wanted by FBI for questioning over a January 2008 attack on a hotel that killed a US citizen; maintains close ties to #AlQaeda; & is the subject of a Reward For Justice for up to $5 million. #Afghanistanpic.twitter.com/KbUqKE5bmr