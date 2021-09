Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν αντικατέστησαν το υπουργείο Γυναικείων Θεμάτων με την «αστυνομία ηθών»

Οι εργαζόμενες στο υπουργείο έλεγαν ότι προσπαθούσαν να πάνε στη δουλειά τους εδώ και αρκετές εβδομάδες αλλά τους έλεγαν να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Τελικά, οι πύλες του κτιρίου σφραγίστηκαν την Πέμπτη. Σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν πολλά μηνύματα που δείχνουν τις εργαζόμενες να διαδηλώνουν έξω από το κτιριο επειδή έχασαν τη δουλειά τους.

«Κανείς δεν ακούει τις γυναίκες μας» έγραψε μία γυναίκα στο Twitter. «Τι να περιμένουμε από αυτά τα κτήνη;» της απάντησε μια άλλη.

Οι εκπρόσωποι των Ταλιμπάν δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα να σχολιάσουν αυτήν την εξέλιξη.

Μολονότι επέμεναν ότι θα κυβερνήσουν με περισσότερη μετριοπάθεια σε σύγκριση με την περίοδο 1996-2001, οι Ταλιμπάν δεν επέτρεψαν στις περισσότερες γυναίκες να επιστρέψουν στη δουλειά τους. Εισήγαγαν επίσης ενδυματολογικούς κανόνες για τις φοιτήτριες.

Καμία γυναίκα δεν μετέχει στο προσωρινό υπουργικό συμβούλιο που ανακοινώθηκε πριν από δύο εβδομάδες.

Την περίοδο 1996-2001 οι γυναίκες ήταν αποκλεισμένες από τη δημόσια ζωή. Δεν μπορούσαν να βγουν από το σπίτι τους παρά μόνο αν συνοδεύονταν από κάποιον άνδρα συγγενή τους.

Τα μέλη του υπουργείου Προώθησης της Αρετής και Πρόληψης της Διαφθοράς συχνά μαστίγωναν γυναίκες εάν κυκλοφορούσαν μόνες τους. Αποστολή τους ήταν επίσης να φροντίζουν ώστε όλοι να τηρούν αυστηρά τους κανόνες που είχαν θέσει οι Ταλιμπάν, όπως ήταν η υποχρεωτική συμμετοχή στην προσευχή και η απαγόρευση στους άνδρες να ξυρίζονται.

