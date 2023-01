Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν διέταξαν τους καταστηματάρχες να κόψουν τα κεφάλια από τις κούκλες βιτρίνας

This is Herat where the Taliban authorities have asked clothing shops to behead all “female mannequins” calling them “un-Islamic”. Herat was called “the pearl of Khurasan” by Rumi and has been considered the cultural capital of #Afghanistan . pic.twitter.com/CUBA6fSE74

Στην συνέχεια η εντολή του υποχρεωτικού αποκεφαλισμού έγινε ελαστικότερη επιτρέποντας στους καταστηματάρχες εφόσον δεν επιθυμούν να τα αποκεφαλίσουν, τουλάχιστον να τα καλύπτουν. Σύντομα εικόνες που δείχνουν πρόσωπα κρυμμένα με αλουμινόχαρτα, υφασμάτινες κουκούλες, μαντήλες ακόμα και σακούλες πλημμύρισαν το διαδίκτυο.

Μια Αφγανή ακτιβίστρια, η Sara Wahedi, έγραψε: «Το μίσος των Ταλιμπάν για τις γυναίκες επεκτείνεται πέρα από τις ζωντανές. Είναι πλέον υποχρεωτικό για τους ιδιοκτήτες καταστημάτων να καλύπτουν τα πρόσωπα από τις κούκλες στις βιτρίνες των καταστημάτων. Αυτές οι δυστοπικές εικόνες είναι ένα σημάδι του πόσο χειρότερη θα γίνει η ζωή των Αφγανών γυναικών αν ο κόσμος δεν σταθεί στο πλευρό τους».

Here are some images from one of my businesses. Almost all of my employees are female, ranging in age from 18 to 50, and they currently work in very unfavorable and stressful conditions. Taliban cannot win by segregating and repressing the half of the population. pic.twitter.com/cVDdsZitPM