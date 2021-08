Αφγανιστάν: Oι Ταλιμπάν εισβάλλουν στην Καμπούλ - Βίντεο

Video: FALL OF KABUL, As Bagram the First district of Kabul has fallen to Taliban without Any Resistance from Afghan Forces! #Afghanistan pic.twitter.com/uvda62ULNu

Tις τελευταίες ώρες επικρατεί χάος στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν το Αφγανιστάν μετά τα γεγονότα των τελευταίων ημερών.

Με την κατάληψη της Τζαλαλάμπαντ πλέον στα χέρια των κυβερνητικών δυνάμεων δεν απομένει πλέον καμία άλλη μεγάλη πόλη παρά μόνο η πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, η Καμπούλ.

Η τελευταία πόλη που κατέλαβαν (τα ξημερώματα της Κυριακής, ώρα Ελλάδος) είναι η Τζαλαλάμπαντ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Η στρατηγικής σημασίας πόλη που συνδέει το Αφγανιστάν και το Πακιστάν «έπεσε» χωρίς να δοθούν μάχες διότι «ο κυβερνήτης παραδόθηκε στους Ταλιμπάν», δήλωσε στο Reuters Αφγανός αξιωματούχος στην πόλη, την πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ.

Fall of #Jalalabad, the capital of Nangarhar province and the 6th largest city of Afghanistan, this morning.

Torkham border crossing point and International highway took over by the #Taliban. pic.twitter.com/gMfdrEG9c3