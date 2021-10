Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν χτύπησαν δημοσιογράφους για να μην καλύψουν διαδήλωση γυναικών στην Καμπούλ - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή-ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Ντυμένες με πολύχρωμα μαντίλια, παλτό και παντελόνια οι διαδηλώτριες φώναζαν «ανεργία, φτώχεια, πείνα» και «θέλουμε να εργαστούμε», και ζητούσαν να επαναλειτουργήσουν τα σχολεία για τα κορίτσια.

Οι διαδηλώτριες, τις οποίες είχαν περικυκλώσει οι δυνάμεις ασφαλείας των Ταλιμπάν, κρατούσαν κόλλες χαρτιού Α4 όπου είχαν γράψει «δεν έχουμε το δικαίωμα να εργαστούμε».

Η προηγούμενη διαδήλωση γυναικών στο Αφγανιστάν, που είχε πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου, είχε διαλυθεί από τους Ταλιμπάν λίγα λεπτά μετά την έναρξή της.

Στη σημερινή διαδήλωση οι Ταλιμπάν εμπόδισαν τους δημοσιογράφους να πλησιάσουν τις γυναίκες, να φωτογραφίσουν ή να βιντεοσκοπήσουν τη διαμαρτυρία τους.

#Protests by a number of #women and activists in #Kabul were met with #violence by the #Taliban, who prevented women from continuing their protests. A number of #journalists were also beaten by the Taliban#Video#news#Afghanistan#BreakingNews#Aamajpic.twitter.com/o2am3ig94X