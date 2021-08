Αφγανιστάν: Οπλισμένοι Ταλιμπάν στέκουν πίσω από παρουσιαστή ειδήσεων -Η ανάρτηση ανταποκρίτριας του BBC

Απαράδεκτες εικόνες από την παρέμβαση μαχητών Ταλιμπάν στην αφγανική τηλεόραση μεταδόθηκαν τις τελευταίες ώρες, αποκαλύπτοντας τις προθέσεις των νέων κυβερνώντων στο Αφγανιστάν.

Η παρουσιάστρια του BBC World και ανταποκρίτρια του βρετανικού δικτύου Γιάλντα Χακίμ είναι εκείνη που μετέδωσε πρώτη το στιγμιότυπο, χωρίς να διευκρινίζει τον χρόνο κατά τον οποίο μεταδόθηκε από την αφγανική τηλεόραση. Afghanistan TV - surreal

This is what a political debate now looks like on Afghan TV, Taliban foot soldiers watching over the host. The presenter talks about the collapse of the Ghani govt & says the Islamic Emirate says the Afghan people should not to be afraid #Afghanistanpic.twitter.com/oEverVgLOE

— Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) August 29, 2021

«Κάπως έτσι θα γίνονται τα πολιτικά debate στην αφγανική τηλεόραση, με μαχητές των Ταλιμπάν να επιβλέπουν τον παρουσιαστή. Ο παρουσιαστής μιλά για την κατάρρευση της κυβέρνησης Γκάνι και λέει πως το ισλαμικό Εμιράτο διαμηνύει στον αφγανικό λαό πως δεν πρέπει να φοβάται» σημειώνει η Χακίμ στο ποστ της στο Twitter.

Το αυστραλέζικο news.com.au υποστηρίζει πως πρόκειται για την πολιτική εκπομπή Pandaz, στην οποία ο παρουσιαστής φαίνεται να διαβάζει την ανακοίνωση των Ταλιμπάν.