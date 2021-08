Αφγανιστάν ώρα μηδέν: 10.000 άνθρωποι στο αεροδρόμιο της Καμπούλ περιμένουν να φύγουν - Αγωνία γι' αυτούς που θα μείνουν πίσω

Τις τελευταίες 24 ώρες, 90 στρατιωτικά αμερικανικά αεροσκάφη και άλλες πτήσεις απομάκρυναν περισσότερους από 19.000 ανθρώπους. Συνολικά μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί περίπου 88.000 άνθρωποι και κάθε 39 λεπτά αναχωρεί ένα αεροπλάνο.

NOW - Afghans stand knee-deep in sewage outside #Kabul airport, waving their papers and begging to be let in as the Taliban now control all routes to the main gates.pic.twitter.com/ZH1NEu8r2B