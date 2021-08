Αφγανιστάν: Πάνω από 40 τραυματίες σε συγκρούσεις στα περίχωρα της Καμπούλ - Kλιμακώνεται η βία

Περισσότεροι από 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε συγκρούσεις στα περίχωρα της Καμπούλ, ανακοίνωσε νοσοκομείο στην αφγανική πρωτεύουσα μέσω Twitter μετά την είσοδο μαχητών Ταλιμπάν στην πόλη.

«Οι περισσότεροι (άνθρωποι που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο) ήρθαν από μάχες στην περιοχή Καραμπάγ», διευκρίνισε χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις συγκρούσεις. Στην ανακοίνωση δεν υπάρχει αναφορά για θανάτους.

Taliban forces which have entered Kabul warn looters, marauders and rapists that they will be punished on the spot pic.twitter.com/DOUHoYEsnv — Murad Gazdiev (@MuradGazdiev) August 15, 2021

Εγκατέλειψε την πρωτεύουσα ο πρόεδρος Γάνι

Ο πρόεδρος του Αφγανιστάν Άσραφ Γάνι εγκατέλειψε την πρωτεύουσα Καμπούλ για το Τατζικιστάν, ανέφερε νωρίτερα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του αφγανικού υπουργείου Εσωτερικών.

Την πληροφορία μετέδωσε νωρίτερα το αφγανικό μέσο TOLO News και την επιβεβαίωσε το Al-Jazeera.

2020 Taliban: Put machine gun on truck 2021 Taliban: Mount laser-guided munitions onto A-29B light attack aircraft pic.twitter.com/cLuDNppWO4 — Oryx (@oryxspioenkop) August 15, 2021

Σε αίτημα να σχολιάσει σχετικά, το προεδρικό γραφείο απάντησε ότι «δεν μπορεί να πει τίποτα σχετικά με τη μετακίνηση του Άσραφ Γάνι για λόγους ασφαλείας», όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

Η αποχώρηση του Αφγανού προέδρου από την εξουσία ήταν βασικός όρος των Ταλιμπάν για μια ειρηνική μετάβαση της εξουσίας.

BREAKING: Afghan officials tell AP that President Ashraf Ghani has left the country as Taliban say they will move further into Kabul. https://t.co/qakbu4C2IG — The Associated Press (@AP) August 15, 2021

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς εκπρόσωποι των Ταλιμπάν και της κυβέρνησης ετοιμάζονται για συνομιλίες στην Ντόχα για τη σύσταση μεταβατικής κυβέρνησης σύμφωνα με πηγές και από τις δύο πλευρές.

Την ίδια ώρα, ένας εκπρόσωπος των Ταλιμπάν είπε ότι η οργάνωση ελέγχει το πού βρίσκεται ο Γάνι.

Ο Αλί Άχμαντ Τζαλαλί, ένας ακαδημαϊκός με έδρα τις ΗΠΑ και πρώην υπουργός Εσωτερικών του Αφγανιστάν, είναι πιθανόν να οριστεί επικεφαλής μιας προσωρινής διοίκησης στην Καμπούλ, ανέφεραν τρεις διπλωματικές πηγές σήμερα, την ώρα που οι Ταλιμπάν έχουν περικυκλώσει την πόλη.

Ειρηνικά η μετάθεση της εξουσίας στους Ταλιμπάν

Στο μεταξύ οι Ταλιμπάν λένε ότι δεν σχεδιάζουν να καταλάβουν την αφγανική πρωτεύουσα «με τη βία» ενώ Αφγανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Associated Press ότι οι Ταλιμπάν βρίσκονταν στις περιοχές Kalakan, Qarabagh και Paghman στην Καμπούλ. Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ δεν σημειώνονται μάχες παρά μόνο ακούγονται σποραδικοί πυροβολισμοί.

Αξιωματούχος των Ταλιμπάν δήλωσε στο Reuters πως η οργάνωση δεν επιθυμεί απώλειες καθώς αναλαμβάνει τον έλεγχο αλλά δεν έχει κηρύξει κατάπαυση του πυρός.

Εκπρόσωπος των Ταλιμπάν εμφανίσθηκε καθησυχαστικός για τα δικαιώματα των γυναικών λέγοντας πως «θα τα σεβαστούμε...» και πως «πολιτική μας είναι οι γυναίκες να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και την εργασία...» ζητώντας παράλληλα «να φορούν χιτζάμπ».

Επανέλαβε τη θέση των Ταλιμπάν ότι «κανείς δεν πρέπει να φύγει από τη χώρα...» καθώς «χρειαζόμαστε όλους τους ταλαντούχους και ικανούς(...)» στο νέο ξεκίνημα.

Αντιπροσωπεία της αφγανικής κυβέρνησης θα συναντηθεί σήμερα με τους Ταλιμπάν στο Κατάρ.

Μια αντιπροσωπεία της αφγανικής κυβέρνησης, στην οποία συμμετέχει μεταξύ άλλων ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος Αμπντουλάχ Αμπντουλάχ, θα ταξιδέψει στο Κατάρ σήμερα για να συναντηθεί με εκπροσώπους των Ταλιμπάν, είπε ένας Αφγανός διαπραγματευτής.

Ο Φάουζι Κούφι, μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας στην Καμπούλ, επιβεβαίωσε στο Reuters ότι η αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με τους Ταλιμπάν στο κράτος του Κόλπου.

Μια πηγή με γνώση του θέματος είπε ότι η αφγανική αντιπροσωπεία και οι εκπρόσωποι των Ταλιμπάν θα συζητήσουν τη μετάβαση της εξουσίας, προσθέτοντας πως Αμερικανοί αξιωματούχοι θα εμπλακούν επίσης.

And so it goes. The end. pic.twitter.com/PaoTLei8S9 — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) August 15, 2021

Η Ρωσία ζητά έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Η Ρωσία εργάζεται με άλλες χώρες για τη διεξαγωγή μιας έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με αντικείμενο το Αφγανιστάν, όπου οι Ταλιμπάν φαίνεται ότι βρίσκονται κοντά στην κατάληψη της εξουσίας, έγινε σήμερα γνωστό από έναν αξιωματούχο του υπουργείου Εξωτερικών.

«Εργαζόμαστε σε αυτό», δήλωσε ο Ζαμίρ Καμπούλοφ, σε ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, διαβεβαιώνοντας πως η συνεδρίαση αναμένεται να διεξαχθεί σύντομα.

Το ΝΑΤΟ διατηρεί τη διπλωματική παρουσία του στην Καμπούλ

Το ΝΑΤΟ θα διατηρήσει τη διπλωματική παρουσία του στην Καμπούλ και θα βοηθήσει προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί το αεροδρόμιο της πόλης, τόνισε στο Reuters ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ.

«Το ΝΑΤΟ αξιολογεί συνεχώς τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν», είπε ο αξιωματούχος.

«Η ασφάλεια του προσωπικού μας είναι ύψιστης σημασίας και θα συνεχίσουμε να προσαρμοζόμαστε όπως πρέπει. Στηρίζουμε τις προσπάθειες των Αφγανών να βρουν μια πολιτική λύση στη σύρραξη, που είναι τώρα περισσότερο από ποτέ επείγουσα».

Aποχωρούν Ιταλοί και Σουηδοί

Το προσωπικό της ιταλικής πρεσβείας στην Καμπούλ θα επιστρέψει στη Ρώμη σήμερα, έγινε γνωστό από το υπουργείο Εξωτερικών.

Ένα στρατιωτικό αεροσκάφος θα απογειωθεί από την Καμπούλ στις 21.30 τοπική ώρα, ανέφερε μια εκπρόσωπος τύπου, προσθέτοντας πως τα περισσότερα μέλη του προσωπικού της πρεσβείας εγκατέλειψαν το κτίριο χθες και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο.

Η εκπρόσωπος τύπου απέφυγε να πει εάν ο πρέσβης θα βρίσκεται μεταξύ όσων θα φύγουν στην αποψινή πτήση και είπε πως είναι πρόωρο να πει ότι η Ιταλία έχει κλείσει την πρεσβεία της.

Την ίδια ώρα, το προσωπικό της πρεσβείας της Σουηδίας στην αφγανική πρωτεύουσα θα φύγει αμέσως και η επιχείρηση εκκένωσης αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο Δευτέρα, δήλωσε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Αν Λίντε.

«Όλο το προσωπικό θα έχει φύγει έως αύριο», είπε η Λίντε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου.

«Η σουηδική αρχή Μετανάστευσης εργάζεται για να φέρει πίσω τους ντόπιους εργαζόμενους».