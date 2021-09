Αφγανιστάν: Παρέλαση των Ταλιμπάν στην Κανταχάρ με αμερικανικά στρατιωτικά οχήματα - Βίντεο

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP

Εξάλλου μαχητές του κινήματος οδηγούσαν φορτηγά του αμερικανικού στρατού, του ΝΑΤΟ και των αφγανικών δυνάμεων. Τουλάχιστον ένα ελικόπτερο Blackhawk πετούσε πάνω από την Κανταχάρ, με πιλότο πιθανόν ένα πρώην μέλος του αφγανικού στρατού.

