Αφγανιστάν: Περισσότεροι από 200 νεκροί σε μία επαρχία λόγω των ξαφνικών πλημμυρών - ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ, υπάρχουν πολλοί νεκροί σε έξι ακόμη περιφέρειες της ίδιας επαρχίας, πάντα με βάση τα στοιχεία που δίνει η Αφγανική Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών.

Οι αρχές της Μπαγλάν είχαν κάνει λόγο χθες για 62 νεκρούς, αν και είχαν προειδοποιήσει ότι ο αριθμός τους «ενδέχεται να αυξηθεί».

Thousands of households, children, women, and families in Baghlan, Ghur, and other provinces have suffered significant losses due to recent floods. I urge the donor community in Afghanistan, including @unafghanistan, @UNICEFAfg, @WFP_Afghanistan, and @UNOCHA, to expedite their… pic.twitter.com/5KdqYOgG8E